大博會》台藝大用藝術說話 高師大祭高額獎學金

國立台灣藝術大學帶來學生創作作品，在大學博覽會展場中展出。(林欣儀攝)

以表演、藝術聞名的國立台灣藝術大學，為展現學校近年來發展，在大學博覽會中設置「數位海報機」介紹各院系，場中並展出各式學生作品。而高雄師範大學則推出「打造大學部菁英計畫」，以高成績錄取者可獲獎學金。

拿起一個大圓盤子，上面以書畫技巧繪製了美女圖、風水畫，看來栩栩如生，另一頭還有雕塑品等創作，宛如一場藝術饗宴。國立台灣藝術大學指出，為在大學博覽會中呈現校系特色，準備了學生的作品，要讓實力說話。

此外，放在攤位正前方的「數位海報機」則透過影片述說學校院系特色與學生學習成果，台藝大指出，學校從100年至106年連續獲教學卓越計畫，並推行文創產學課程、可跨領域選修，也就是美術系學生可選修戲劇系課程，讓原本的領域知識、結合新領域知識，盼能呈現出新的創作。

國立高雄師範大學文學院設有美術、音樂、視覺設計與國文、教育學系、事業經營學系，理學院則包括工業科技教育、工業設計、光電與通訊工程、生物科技、數學、電子工程、軟體工程與管理等科系。

為招攬優秀學生，高師大推出19系、22個班級共66人，只要以前三志願分發該校，且成績是前三名者，即可獲得僅學金2萬5千元，之後每學期都維持在前三名者還可繼續領取，最高共可領得20萬獎學金。

(中時)