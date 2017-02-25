來真的 川普禁CNN與紐時記者採訪

就在美國總統川普宣布要對使用匿名消息來源的媒體加以懲罰後，白宮下午排除特定媒體記者，只邀請立場相近及部分主流媒體參與臨時非正式簡報。

綜合媒體報導，包括紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）及全美唯一全國性的報刊今日美國報（USA Today）都沒收到白宮臨時決定舉行不開放拍攝的新聞簡報說明會邀請，而這一決定的時間點，正好就在川普上午於保守派政治行動大會（CPAC）上批評媒體後。

川普說，新聞媒體不應使用匿名消息來源，「讓那些人直接當著我的面跟我說」。他還說，假新聞就是最大的人民公敵，「別有用心的人透過許多匿名管道，拼接扭曲新聞，這永遠都無法代表人們的心聲，我們會懲罰這種行為。」

對於不邀請特定媒體參與臨時新聞簡報的活動，白宮發言人史派瑟僅說，「我們不需要每天都舉行開放拍攝的新聞簡報會」。

白宮特派員協會（WHCA）稍早發表聲明指出，WHCA對此要表達抗議與強烈反對，並將進一步與白宮工作人員討論，WHCA也鼓勵有受邀參與簡報的媒體能和未受邀的分享相關資訊。

有受邀的媒體包括白宮首席戰略顧問巴農旗下的極右翼網路媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）、華盛頓時報（Washington Times）及保守派電視台第一美國新聞網（One America News）；其他受邀的主流媒體則有華爾街日報、彭博社、福斯新聞頻道、美國廣播公司新聞網及哥倫比亞廣播公司新聞。

CNN稍早發表聲明指出，白宮的決定是「讓人無法接受的發展」，很明顯地，這是當媒體報導白宮不喜歡的事實時，他們會如何報復，「不論如何，我們會持續報導」。1060225

(中央社)