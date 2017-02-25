「華妃」蔣欣遇潛規則 崩潰喊「你們毀了這圈子」

蔣欣近來上節目透露曾遇潛規則。（圖／取自蔣欣微博）

在《甄嬛傳》中飾演歹毒「華妃」的女星蔣欣，現實生活中是個正義感十足的女漢子，她近來上節目，談到自己曾親眼看到副導演在挑演員時，曾脫口說出「這妞不錯」，讓她相當不滿，更說自己也曾遇「潛規則」！

蔣欣上節目被問自己是否曾被明示或暗示要「潛規則」？她坦言有過，不過好在對方不是劫色，而時劫財，透露被要求拍完戲要給錢，她無奈表示「他就像一個經紀公司似的，但是他實際上是一個，他只是一個副導演。」

但蔣欣也曾親眼目睹一堆照片擺在眼前，幾個副導演湊在一塊像選妃似的，聚集著比劃著那些照片，更說著「這妞不錯」，讓她氣到直呼「我在想如果你當時拿的是我的照片，我現在過去會給你一巴掌！」她也說自己若還能在這個圈子繼續下去，「希望有一天我可以站出來說話，就是提醒一下這些不道德的人，你們在毀這個圈子、毀這個社會。」粉絲紛紛力讚蔣欣勇氣十足。

(中時電子報)