盧俊翰視創作如遊戲！「被誘惑的夢遊者」窺心像宇宙

盧俊翰的畫作「山景」，透過觀察與吸收，加入天馬行空的想像，將平凡的山景重新詮釋，成為極具童趣的作品。（本報系記者 阮迺閎攝）

在一個慵倦的夜裡，我進入黑暗伴有閃爍的空間中，像是在宇宙中，漂浮著想找個依靠，此時此刻繪畫的元素都紛紛浮現出來，於是我知道那是我腦海裡的小宇宙。～盧俊翰。當代館廣場上顯眼的紅色貨櫃新春穿上新衣，以繽紛的彩繪創作，為當代館開啟另一處新藝文展演空間—MOCA Cube。這次邀請當代藝術家盧俊翰詮釋他的心像宇宙。

●如夢遊者陶醉於MOCA Cube

本次於MOCA Cube的個展，盧俊翰試圖將這場能量的探索比喻為藝術創作的歷程：創作者就像浮游在黑暗宇宙裡的夢遊者，偶爾被遠方星球所發散出的微微光芒所吸引；四周的晦暗隨著忽明忽暗、或清晰或模糊的光點，譜出迷幻絢爛的星象風景，而夢遊者也因此陶醉其中、無法自拔。

自喻為【被誘惑的夢遊者】，

盧俊翰認為創作就像一場充滿魅力的遊戲，因為對遊戲感到好奇，便情不自禁地為之吸引，並進入其中探險、遊歷。透過盧俊翰的現地彩繪創作，不僅讓觀眾得以一窺藝術家造夢的過程；在作品完成後，觀眾也能進入貨櫃空間中，感受藝術家腦海中的心像宇宙。

●當代館新春新氣象：空間微改造

台北當代藝術館自2009年起，陸續策劃了一系列藝術進入社區的展覽活動，從【南西當紅‧中山印象】系列展覽，到每年中秋佳節前後固定舉辦的【街大歡囍】社區藝術節，期盼走出美術館的圍牆，讓大眾在日常生活中與藝術自然不期相遇。

今年起，台北當代藝術館推出嶄新展覽項目—MOCA Cube，邀請青年藝術家進駐廣場貨櫃微型空間進行現地創作，不僅與既有的藝文空間串連發酵、增加展覽的多元性及開放性，也藉由配合周末廣場活動，邀請在地居民同歡之餘，也從中認識當代藝術的旨趣關聯。

除戶外新展演空間外，當代館館內公共空間亦重新規畫，原本的售票大廳與活動大廳互相置換，藝術商店則轉至半開放空間，並再現紅磚建築上的玻璃窗戶，引進自然光源，將公共空間轉化為舒適、自然的休憩環境，帶給參觀者清新舒適的觀展體驗。

【被誘惑的夢遊者—盧俊翰個展】。（圖取自當代館官網）

【MOCA Cube被誘惑的夢遊者—盧俊翰個展】

時間：2/18（六）起至5/21（日）

場地：台北當代藝術館廣場

(中時電子報)