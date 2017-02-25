第21州 台灣與美肯塔基州免試換駕照

我要評比

駐亞特蘭大辦事處今天與美國肯塔基州政府，簽署駕照相互承認瞭解備忘錄，肯州是美國第21個承認台灣駕照與免試換照的州。

駐亞特蘭大辦事處長劉經巖與肯塔基州交通廳長湯瑪斯（Greg Thomas），在州務卿葛林姆斯（Alison Grimes）及經濟廳長吉爾（Terry Gill）見證下，代表中華民國政府簽署「中華民國（台灣）與美國肯塔基州駕照相互承認瞭解備忘錄」，即日起生效。

合法居住在肯州的中華民國國民，均可持有效台灣駕照免試申換肯州駕照。

劉經巖表示，肯塔基州是2月16日維吉尼亞州後，第21個與台灣簽署駕照相互承認協定的美國州政府，台灣則是肯州簽署的首個外國政府。協定對台灣廠商企業派駐人員、學術交流人士及留學生在當地求學、生活或工作，相當有幫助。

協定生效後，具美國合法居留身分的中華民國國民，如美國公民、持綠卡或其他非移民簽證及訪問學者等居留簽證者，均可持有效中華民國B類小型車普通駕照，免路考與筆試申換肯州D類非商用駕照。

換照人同時須持駐亞特蘭大辦事處核發的英文翻譯證明書、中華民國護照、美國簽證、社會安全卡及居住證明等相關文件至肯州監理處，通過視力檢測後，免路考及筆試申換駕照。

駐亞特蘭大辦事處提醒，居住在肯州有換照需要的申請人，須備齊肯州交通廳要求的文件正本，並瞭解及遵守道路交通法規及號誌，以確保行車安全。

有關申請換照應遵循的相關規定以及應備文件資料等細節，也可直接向該處或肯州交通廳駕照處洽詢。

肯塔基州是美國第21個承認台灣駕照與免試申換當地駕照的州，提高台灣民眾與僑民在當地生活、營商與就學的便利。1060225

(中央社)