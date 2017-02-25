台大論文造假校長楊泮池沒事 教育部還要查
台大教授郭明良論文造假案，台大24日深夜公布調查結果，宣布解聘郭明良、張正琪2位教授，但多篇論文掛共同作者的校長楊泮池則沒事，被外界質疑是「棄卒保帥」，教育部強調，還會跟科技部一同查核該案。
台大教評會24日經過超過8小時的會議，晚間10時許做出決議，認定郭明良、張正琪違反學術倫理，予以解聘。另台大教授林明燦及多位研究人員，也有不同程度的懲處。
至於台大校長楊泮池，特別委員會6名委員一致認定「楊校長於接受調查之論文中擔任共同作者是合宜的；在接受調查的論文中楊校長參與部份無違反學術倫理情事。」，因此沒有懲處。
中央社報導，對此，教育部高教司長李彥儀表示，希望台大盡快將正式公文送到教育部，教育部已邀集學者專家組成獨立小組，將會再查核該案。科技部也有另一小組調查郭明良案。李彥儀表示，兩部的小組未來將會一起討論出結論。
而全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長羅德水表示，楊泮池身為台大校長，理應有更嚴格的標準，台大教評會的決議，根本是「棄車保帥」。
(中時電子報)
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