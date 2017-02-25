自創瘦身操挨業界譙爆 KIMIKO：不生氣不代表無感

面對連日遭批評，KIMIKO採高EQ回應。(圖/本報系資料照)

知名舞蹈老師KIMIKO日前傳授瘦身操，不僅慘遭擁有健康管理師資格的祖雄打臉，還被成吉思汗健身俱樂部「館長」痛批會害死人，面對一連串的風波讓KIMIKO再度回應，她表示「不生氣不代表無感，是明白只有情緒於事無補」，一語道出心中無奈。

對於連日慘遭砲轟，KIMIKO在臉書道出心情，她表示授課十多年來的心得，就是面對情緒千萬不要太認真，畢竟每個人都有說不出口的難處，當久未得到溝通便會累積形成莫大壓力，最後直接轉化為負面情緒，面對這樣的情況硬碰硬是沒有，反倒是安靜的聆聽，讓對方感受到被理解，如此才找出真正解答問題的方法。

對於KIMIKO理性面對此事件，加上面對批評也能高EQ回應，都獲得網友大力認同，紛紛留言打氣「凡事無愧於心，加油」、「加油!!!時間可以證明一切」。

(中時電子報)