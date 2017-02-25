國民黨主席6搶1 前途2擇1
國民黨主席選舉白熱化，現在已有6人宣布參選，包括黨主席洪秀柱，前副主席詹啟賢、郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜，前立委潘維剛，呈現6搶1的態勢，而這次選舉對國民黨未來發展至關重要，不同的選舉結果，使國民黨的前景可能有相當大的差別。
根據中評社報導， 這次國民黨選舉勝敗的關鍵，關係著國民黨未來發展興敗，且影響兩岸關係。報導指出，國民黨和民進黨作為台灣前兩大政黨，最大的差別在於兩岸路線的不同。
但隨著5月20日國民黨黨主席選舉結果出爐後，國民黨未來是堅持自己傳統的核心價值、兩岸政策的立場，維持與民進黨在國家認同上的區隔，還是向民進黨的兩岸立場靠攏，模糊兩黨在兩岸政策上的差別，國民黨可能會有完全不同的發展方向和前景。
中評社分析，若是選擇模糊兩岸立場、模糊一中立場、或者與民進黨的兩岸立場趨同，即使勝選，國民黨的前景也難樂觀，兩岸關係發展也將受影響。 。
(中時電子報)
文章來源：中評社
關鍵字：黨主席、
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