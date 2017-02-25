非裔來勢洶洶 奧斯卡影帝后競爭激烈

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮即將登場，演活「海邊的曼徹斯特」抑鬱大叔的凱西艾佛列克登上影帝呼聲高；浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」女主角艾瑪史東為影后大熱門。

然而，凱西艾佛列克（Casey Affleck）和艾瑪史東（Emma Stone）能否順利贏得最佳男、女主角獎，仍是未定之天，因為在奧斯卡連續2年入圍名單被批「太白」後，今年終於有非裔演員獲得演技類提名，來勢洶洶，實為勁敵。

美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）和Indiewire網站報導，班艾佛列克（Ben Affleck）弟弟凱西艾佛列克在奧斯卡前幾乎攻無不克，憑藉「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）破碎家庭中悲情水電工一角，在金球獎、影評人大獎及英國影藝學院電影獎（BAFTA）等大大小小頒獎典禮獲得最佳男主角獎，奧斯卡小金人猶如囊中物。

然而硬底子演員丹佐華盛頓（Denzel Washington）在舞台劇改編的「藩籬」（Fences）自導自演，將非裔棒球員淪落為垃圾車清潔員的不得志與憤世嫉俗詮釋到位，表現極為搶眼，尤其勇奪美國演員工會獎（SAG）最佳男主角獎後，聲勢大漲，成為勁敵。

儘管如此，「時人」（People）也仍預測凱西艾佛列克將勝出，他戲中強忍眼淚的內斂，讓人揪心哭泣，實應稱帝。不過，「綜藝」（Variety）網站則猜丹佐華盛頓會再度稱帝，半路殺出程咬金可能是凱西艾佛列克，而黑馬是「樂來越愛你」（La La Land）的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）。

其他入圍者包括「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）的安德魯加菲（Andrew Garfield）及「神奇大隊長」（Captain Fantastic）的維果莫天森（Viggo Mortensen）。

至於女主角獎，「滾石」認為，「走音天后」（Florence Foster Jenkins）梅莉史翠普（Meryl Streep）第20度入圍奧斯卡，應獨立歸於「女神級」類別，因此真正競爭在於「樂來越愛你」的艾瑪史東（Emma Stone）和「第一夫人的秘密」（Jackie）飾演「賈姬」的娜塔莉波曼（Natalie Portman）之間。

艾瑪史東料將因「樂來越愛你」氣勢如虹一舉封后，不過法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）有可能爆冷勝出，這次憑藉「她的危險遊戲」（Elle）中對性侵受害者的獨特詮釋，首度角逐奧斯卡影后，對這位世界級女星來說，小金人實在遲到太久。

Indiewire認為這次奧斯卡影后之爭是近年來最激烈的一次，「愛侶」（Loving）中的非裔愛爾蘭演員蘿絲奈格（Ruth Negga）實力不容小覷，首度在大銀幕獨挑大梁就入圍。

奧斯卡最佳男女主角大獎最後究竟獎落誰家，令人期待。1060225

(中央社)