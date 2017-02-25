奧斯卡以配角畫龍點睛 非裔影星可望稱霸

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於明天盛大登場，男女配角項目今年幾乎是非裔演員的天下，首度入圍的馬赫夏拉阿里呼聲最高，而女配角獎幾乎是非薇拉戴維絲莫屬。

時人雜誌（People）報導，雖然在金球獎不敵「夜行動物」（Nocturnal Animals）的亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson），馬赫夏拉阿里（MahershalaAli）在這個頒獎季大放異彩，他在「月光下的藍色男孩」（Moonlight）擔任男配角的表現，難得一見撐起這部電影。

男配角獎項競爭激烈，獲看好的還有以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）首度入圍的新秀盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges），但馬赫夏拉阿里以細膩內斂的手法飾演毒販兼父親般長者的角色，足以讓他抱走小金人。

「新聞日報」（Newsday）也報導，在銀幕上看起來修長又外貌突出的馬赫夏拉阿里，雖然在「月光下的藍色男孩」片中戲份不多，但他演活帶有父親特質的毒販，串連起整部影片。

在最佳女配角項目，薇拉戴維絲（Viola Davis）在「藩籬」（Fences）片中飾演丹佐華盛頓（Denzel Washington）受到嚴峻考驗的妻子，光是她在片中的精湛表現，就讓她拿獎拿到手軟。

如果你想說應該將薇拉戴維絲提報角逐最佳女主角獎，那麼就把奧斯卡女配角獎頒給她吧，彌補她2008年以「誘．惑」（Doubt）入圍卻失手的小金人。

「新聞日報」也看好薇拉戴維絲奪獎，稱讚薇拉戴維絲為「藩籬」演出最令人動容的時刻；就某種程度而言，薇拉戴維絲可算是整部電影的靈魂人物。（譯者：中央社張曉雯）1060225

(中央社)