奧斯卡影片導演激戰 樂來越愛你呼聲高

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一年一度的全球影壇盛事、奧斯卡頒獎典禮進入倒數計時，各界一致看好浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」奪下最佳影片，導演達米恩查澤雷也可望以「樂」片抱走最佳導演獎。

「樂來越愛你」（La La Land）先是在金球獎頒獎典禮大放異彩，入圍7項全中，創下紀錄，又在第89屆奧斯卡金像獎榮獲14項提名，追平「鐵達尼號」（Titanic）與「彗星美人」（All About Eve）保持的紀錄。

英國雜誌「週刊」（The Week）報導，「樂」片問鼎奧斯卡呼聲高，被譽為「千禧世代期盼已久的懷舊音樂劇」，重現了米高梅（MGM）歌舞片的精神。好萊塢銀幕情侶艾瑪史東（Emma Stone）和雷恩葛斯林（RyanGosling）在片中跳著浪漫的雙人踢踏舞。

備受博弈業者看好奪下奧斯卡最佳影片的作品，還包括「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）、「月光下的藍色男孩」（Moonlight）、「沈默」（Silence）和「藩籬」（Fences）。

好萊塢男星「梅伯」梅爾吉勃遜（Mel Gibson）暌違多年再執導演筒的二戰電影「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge），也是角逐奧斯卡的大熱門之一。「鋼」片講述安德魯加菲（Andrew Garfield）飾演的美國軍醫杜斯（Desmond Doss）1945年在沖繩島戰役（Battle of Okinawa）中，拯救數十名受傷戰友。

此外，改編自真實故事、描述3名非裔女數學家協助美國國家航空暨太空總署（NASA）將首批太空人送上太空的「關鍵少數」（HiddenFigures），也來勢洶洶。叫好叫座的「關」片甫上映便擊敗「樂來越愛你」等強片，登上票房冠軍。

根據「週刊」雜誌，在最佳導演獎方面，執導「樂來越愛你」的達米恩查澤雷（Damien Chazelle）和「海邊的曼徹斯特」的肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）呼聲最高。

「月光下的藍色男孩」導演巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）也被看好。「月」片描述1名黑人男孩在邁阿密社區的艱困環境中，度過成長歲月。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）說：「在另一起#奧斯卡太白爭議後，這部電影也在頒獎季激起各界興趣。」

持續關注奧斯卡動態、且常出現準確預測的AwardsDaily網站也說，達米恩查澤雷可望奪下最佳導演獎，而巴瑞賈金斯則是他的頭號勁敵。

Awards Daily網站說，假如巴瑞賈金斯奪下最佳導演，他將成為89年來，奧斯卡史上第1位獲頒這項大獎的黑人導演。「月光下的藍色男孩」也可望拿下最佳改編劇本。

全球知名時尚雜誌「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）則說，「樂來越愛你」是歷來榮獲最多項奧斯卡提名的作品之一，與3大獎（最佳影片、導演和至少1個演技類獎項）擦身而過的可能性令人難以想像。

達米恩查澤雷兩年前以「進擊的鼓手」（Whiplash）首度問鼎奧斯卡，成為氣勢驚人的好萊塢潛力股，今年再度橫掃各大頒獎典禮獎座，包括美國導演工會獎（DGA）和金球獎。

根據「哈潑時尚」，最有希望捧回最佳導演小金人的是達米恩查澤雷和巴瑞賈金斯。（譯者：中央社劉文瑜）1060225

(中央社)