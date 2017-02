奧斯卡獎第89屆 5大看點先睹為快

即將登場的第89屆奧斯卡頒獎典禮備受全球矚目,國際女性雜誌「柯夢波丹」(Cosmopolitan)特別整理出5大看點,供觀眾先睹為快。

●第89屆奧斯卡頒獎典禮主持人是誰?

美國談話節目主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)將主持2017年奧斯卡頒獎典禮。他是深夜談話節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)主持人,近幾年也有主持艾美獎(Emmy Awards)、年度體育卓越表現獎(ESPY Award)和全美音樂獎(American Music Awards)的經驗。

●誰是頒獎人?

目前確定會擔任今年奧斯卡頒獎人,分別是贏得去年男女主角和男女配角獎的4名得主,李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、布麗拉森(Brie Larson)、馬克勞倫斯(Mark Rylance)和艾莉西亞維肯特(Alicia Vikander)。

●誰是表演嘉賓?

美國影藝學院宣布2017年奧斯卡音樂獎項最佳原創歌曲獎5首入圍歌曲後後,確定所有4組入圍者都會在典禮中演出。

賈斯汀(Justin Timberlake)將表演「魔髮精靈」(Trolls)的主題曲「Can't Stop The Feeling」,藍調歌手約翰傳奇( John Legend)將演唱「樂來越愛你」(La La Land)的歌曲「星光之城」(City of Stars)和「Audition (The Fools Who Dream)」。

英國搖滾巨星史汀(Sting)將演唱「吉姆:佛里的故事」(Jim: The James Foley Story)的歌曲「The Empty Chair」,奧莉伊卡拉瓦爾侯(Auli'i Cravalho)和歌曲創作人米藍達(Lin-Manuel Miranda)將一同演唱迪士尼動畫「海洋奇緣」(Moana)的主題曲「How Far I'll Go」。

●誰的贏面最大?

從今年已經落幕的金球獎和英國影藝學院電影獎(BAFTA Awards)的得獎名單來看,「樂來越愛你」橫掃攝影和音樂獎項也不讓人意外,但最佳男女主角獎項就可能有變數了。

「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)的凱西艾佛列克(Casey Affleck)和「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)的安德魯加菲(Andrew Garfield)奪獎的呼聲很高,「第一夫人的秘密」(Jackie)的娜塔莉波曼(Natalie Portman)的也大獲好評。

●今年奧斯卡有任何爭議嗎?

在2016年引發「奧斯卡太白」(#OscarsSoWhite)爭議後,美國影藝學院已改變投票程序,主要獎項可看到種族多樣性和代表性。非裔明星威爾史密斯(Will Smith)的太太潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)去年因為奧斯卡缺乏多樣性,批評和杯葛頒獎典禮後,今年已出面表態支持本屆入圍人選。

她說:「這是美好的結果。今年有很多傑出的電影,很開心看到像是『關鍵少數』(Hidden Figures)、『藩籬」(Fences)、『月光下的藍色男孩』(Moonlight )這樣的作品得到肯定。」(譯者:中央社陳昱婷)1060225

(中央社)