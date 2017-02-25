奧斯卡獎第89屆 5大看點先睹為快

即將登場的第89屆奧斯卡頒獎典禮備受全球矚目，國際女性雜誌「柯夢波丹」（Cosmopolitan）特別整理出5大看點，供觀眾先睹為快。

●第89屆奧斯卡頒獎典禮主持人是誰？

美國談話節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）將主持2017年奧斯卡頒獎典禮。他是深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）主持人，近幾年也有主持艾美獎（Emmy Awards）、年度體育卓越表現獎（ESPY Award）和全美音樂獎（American Music Awards）的經驗。

●誰是頒獎人？

目前確定會擔任今年奧斯卡頒獎人，分別是贏得去年男女主角和男女配角獎的4名得主，李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布麗拉森（Brie Larson）、馬克勞倫斯（Mark Rylance）和艾莉西亞維肯特（Alicia Vikander）。

●誰是表演嘉賓？

美國影藝學院宣布2017年奧斯卡音樂獎項最佳原創歌曲獎5首入圍歌曲後後，確定所有4組入圍者都會在典禮中演出。

賈斯汀（Justin Timberlake）將表演「魔髮精靈」（Trolls）的主題曲「Can't Stop The Feeling」，藍調歌手約翰傳奇（ John Legend）將演唱「樂來越愛你」（La La Land）的歌曲「星光之城」（City of Stars）和「Audition (The Fools Who Dream)」。

英國搖滾巨星史汀（Sting）將演唱「吉姆：佛里的故事」（Jim: The James Foley Story）的歌曲「The Empty Chair」，奧莉伊卡拉瓦爾侯（Auli'i Cravalho）和歌曲創作人米藍達（Lin-Manuel Miranda）將一同演唱迪士尼動畫「海洋奇緣」（Moana）的主題曲「How Far I'll Go」。

●誰的贏面最大？

從今年已經落幕的金球獎和英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）的得獎名單來看，「樂來越愛你」橫掃攝影和音樂獎項也不讓人意外，但最佳男女主角獎項就可能有變數了。

「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）的凱西艾佛列克（Casey Affleck）和「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）的安德魯加菲（Andrew Garfield）奪獎的呼聲很高，「第一夫人的秘密」（Jackie）的娜塔莉波曼（Natalie Portman）的也大獲好評。

●今年奧斯卡有任何爭議嗎？

在2016年引發「奧斯卡太白」（#OscarsSoWhite）爭議後，美國影藝學院已改變投票程序，主要獎項可看到種族多樣性和代表性。非裔明星威爾史密斯（Will Smith）的太太潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）去年因為奧斯卡缺乏多樣性，批評和杯葛頒獎典禮後，今年已出面表態支持本屆入圍人選。

她說：「這是美好的結果。今年有很多傑出的電影，很開心看到像是『關鍵少數』（Hidden Figures）、『藩籬」（Fences）、『月光下的藍色男孩』（Moonlight ）這樣的作品得到肯定。」（譯者：中央社陳昱婷）1060225

(中央社)