美最高法院：服務犬可陪腦性麻痺童上學
天生患有大腦性麻痺的一名密西根州女孩，由於行動不便，需有服務犬陪伴上學，卻遭到學校與學區禁止。女童家長告上法院，官司一路打到最高法院，結果裁定女孩勝訴。
住在密西根州曼徹斯特（Manchester）的13歲女童傅萊（Ehlena Fry），先天患有大腦性麻痺，雖然認知能力並未受損，但身體活動、肌肉協調都受到影響。多年前，在小兒科醫師建議下，由名叫「汪德」（Wonder）的小狗擔負起服務犬的角色，幫助她完成開門、關燈、拾回掉落物與脫外套等任務。
2009年，傅萊年僅5歲時，學校卻禁止她繼續由「汪德」陪伴到校上課，後來傅萊改為在家自學，日常生活仍有「汪德」相伴。在美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）協助下，傅萊的父母在2012年以違反美國身心障礙者法（Americans with Disabilities Act）為由，將學區告上法院。
美國最高法院22日裁定傅萊勝訴，這個判例讓所有身障學生今後都將得以在服務犬陪伴之下到校上課。
傅萊的母親史黛西（Stacy Fry）接受媒體訪問時表示：「身為家長，看著孩子要經歷這些事情，實在很痛苦。」
她進一步表示，如果傅萊能夠上學，能夠被其他孩子接納，對她的人格發展非常重要，結果卻遭到拒絕，「沒有人應該受到這樣的對待。」
史黛西指出，如今9歲的「汪德」已經退休，不再承擔為傅萊服務的任務，但牠還是每天陪在傅萊身邊。
史黛西表示，「汪德」為女兒帶來信心，讓她能夠自己獨立面對不同環境。不管是在人際互動方面或情緒方面，「汪德」都讓傅萊得到極大的自信，完成以前未能完成的事情，「牠是一個很棒的老師。」1060225
(中央社)
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