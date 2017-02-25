二二八連假首日 預測4南下路段易最塞
二二八連續假期第1天，交通部台灣區國道高速公路局預測國道今天有較大南下車潮，4路段會最壅塞。
高公局預估較壅塞路段與時段包括國道1號上午9時到12時湖口-新竹系統及彰化系統-埔鹽系統，行車時間都從8分增為24分；國道3號上午10時到12時鶯歌系統-關西，行車時間從14增42分，國道5號上午8時到下午2時南港系統-坪林，行車時間從11分增為55分。
國道疏導措施包括國5上午7時到中午12時高乘載，管制路段為南下南港系統、石碇及坪林入口匝道；昨天深夜11時到今天上午6時暫停收費；傍晚6時前，封閉國1平鎮系統南下入口。
今天中部以北有雨，北部更明顯，高公局提醒用路人特別注意保持行車間距，切勿疲勞駕駛。1060225
(中央社)
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