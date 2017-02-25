北台灣溼冷 雙北基隆宜蘭大雨特報
今天是二二八連續假期第1天，全台清晨氣溫偏低，北台灣降雨機率高，整天溼冷，中央氣象局發布台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣大雨特報。
氣象局觀測清晨最低溫是新屋攝氏12.4度，其次是淡水、梧棲12.5度。
氣象局預測，北部及東北部白天高溫約15至17度，受華南雲雨區東移影響，降雨機率高達70%至100%，整天溼冷，尤其雙北、基隆北岸及宜蘭降雨機率為90%至100%，氣象局也發布這4縣市大雨特報。
氣象局說，白天中南部天氣狀況較理想，中部及花蓮降雨機率約30%至40%，白天高溫約20度，南部及台東降雨率10%，白天高溫約22至25度。
氣象局預報，今明兩天天氣型態差不多，27日冷氣團才會稍減弱，氣溫漸回升，降雨也會趨緩。1060225
(中央社)
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