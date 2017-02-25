花見野餐 賞櫻推薦陽明公園水濂洞區

北市陽明山花季搭配二二八連假，25日推出「花見野餐」活動，讓民眾在陽明山公園邊賞櫻花邊野餐，雖然名額已滿，但廣大綠地仍是開放的，民眾依舊可以帶餐盒一起同樂。

陽明山花季系列活動「花見野餐」在陽明山公園第二停車場水濂洞區舉行，附近有300株八重櫻，而公園內也有800多株的山櫻花區域，活動開放報名馬上就被一掃而空。

北市工務局公園處長黃立遠說，預計花見野餐當天，陽明山八重櫻接近滿開，尤其在陽明公園第二停車場水濂洞區，可說是花見野餐的最佳位置，另外，前山公園目前有45株、花卉試驗中心30株、凱旋綠地3株及中國麗緻飯店18株八重櫻，花況約在七成到滿開之間，非常適合沿路觀賞。

黃立遠指出，而陽明公園區內的800株山櫻花，今年因氣候異常因素，目前約開五成，桃紅色的艷麗單瓣花朵千呼萬喚終於出場爭豔，花見野餐當天下午2時安排櫻花生態人文導覽，深度認識陽明公園內的植物。

中央氣象局預測今天花見野餐當天，氣溫約在攝氏8至12度間，北市府提醒花迷上山賞花要注意保暖，同時攜帶雨具，以備不時之需。1060225

(中央社)