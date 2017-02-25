吳敦義洪秀柱刀刀見骨 李新：像打敵人

國民黨台北市議員李新。（報系資料照 姚志平攝）

立志當黨內大炮的國民黨台北市議員李新又有驚人之語，他表示目前黨主席選舉2位領先者吳敦義和洪秀柱，雙方打到刀刀見骨，好像是在打敵人。

前立委潘維剛25日也宣布投入選戰，國民黨主席選舉變成六搶一。李新向港媒中評社表示，目前看來實力分三個層次，首先是吳敦義、洪秀柱兩人，其次是中間的郝龍斌，最後則是韓國瑜、詹啟賢兩位。目前可以看得出，第一個層次打到刀刀見骨，好像在打敵人。

李新分析，國民黨目前選票分為三大塊，5萬多新入黨員、19萬沒出來投票的黨員以及13萬去年有出來投票的黨員，要第一輪就過關可能需要到10萬票。但洪秀柱可能無法維持去年7萬8千票的票數。

郝龍斌競選辦公室20日成立，馬英九出席被認為是「棄吳挺郝」。李新說，馬英九會有影響力，但已大不如前，馬去郝的場合可能是希望營造出藍營共主的架式，這算是馬英九傳統的思維行動模式，不必特別看待，這對郝的加分有限。

(中時電子報)