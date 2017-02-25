你信嗎？血型A專出強投

遊騎兵隊日本投手達比修有。（美聯社資料照）

洋基隊王牌田中將大。（美聯社資料照）

道奇隊投手前田健太。（美聯社資料照）

這個統計真的非常有趣，你想過，血型和好球員的關聯性嗎？日本媒體報導，這次日本隊參加世界棒球經典賽（WBC），全隊13名投手，有10人血型是A型，並推論好投手的血型大都是A型。

進一步來看，日本預計3大先發菅野智之、則本昂太、石川步都是A型；在大聯盟奮戰的達比修有、田中將大和前田健太的血型也全是A型。

A型人個性穩重，事事追求完美，有強烈自信心與自尊心，嚴格要求自我、磨鍊自我，另有一番自我期許。日媒另補充，根據學術說法，A型人個性纖細堅實，也許因為如此讓他們比較容易成為好投手。

然而這個分析不全然客觀，因日本人中，A型約占40%，比率最高，B型占20%、O型30%、AB型10%則是最少。A型的日本人多，出現好投手的機會自然就較高。

(中時電子報)