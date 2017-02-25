超強的！蔡英文做這事讓台灣獨步全球
總統府日前公布司法改革國是會議101位分組會議委員名單，其中包含林峯正、盧映潔、劉北元等人，「鳳凰花護民主市政監督聯盟」質疑，找犯法者來改革司法，是要打造「屬於『犯人』的司法」嗎？蔡英文的做法，也遭網友諷「哈哈，找罪犯來司改，台灣獨步全球」。
蔡英文政府上任不到一年，下限沒有極限，遭「宅神」朱學恒在《東網》評論「司法改革狂新聞」中，指出這「司改會議裏面混入了很多簡直是狂新聞第一名等級戰力的人物啊！」
「鳳凰花護民主市政監督聯盟」粉絲頁也整理製作出圖表，上面寫著找犯法者來改革司法，蔡英文的司改國是會議沒有最狂，只有更狂！也直接在時代力量創黨大將林峯正圖上標記「有酒駕的」、在中正大學法律系教授盧映潔圖上標記「有濫訟的」、在昔日知名財經律師、現為更生團契志工的劉北元圖上標記「還有殺過人的」。
林峯正在2013年4月5日晚間與友人聚餐，酒駕被警方攔檢，酒測值高達0.58。盧映潔曾因廢死言論遭圍剿，控告108名網友。劉北元則是不滿交往四年多的女友與他分手，某日下午跟蹤女友及其母親，持預藏小菜刀當著女友母面前朝女友連砍十多刀致死。
對此名單，網友酸「謝依涵，王景玉，曾文欽牛棚熱身，準備在備選名單」、「鄭捷你死太早了，否則現在可能是司改會主席」、「一天到晚在保護加害人的人權，安分守己百姓就是倒楣」。
有網友認為「台灣是沒人了嗎？不是要歧視更生人，可是真的沒有其他人更有資格嗎？」、「所以找這些人要改革誰？改革被害者跟家屬」、「幹警察要身家調查，家人要是也有犯罪前科也是考量原因，怎麼民進黨現在連殺人犯也可以當官，還要警察幹嘛，大家一起來殺人，看誰殺的多官當的越大。」。
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書
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