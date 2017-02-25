男模伸展台爆紅 浪子回頭還是誤打誤撞

特派員看世界專欄酷又有型的男模米克斯（Jeremy Meeks），可說是最近時尚界詢問度頗高的模特兒，不過看完他的故事後，浪子回頭金不換的明訓可能得重新定義。

時間回到2014年6月間，當時加州斯托克頓（Stockton）連番的槍擊與搶劫案，讓治安亮起紅燈，警方突擊可能有的嫌犯窩藏地點，一舉擒獲4名嫌疑男子，其中米克斯因持有危險重型槍械而被捕。

當然嫌犯被捕留下檔案照片是法定程序，不同的是這個留案底的手續卻是米克斯展開新人生的起點。大概他自己也沒想到，平常照鏡子也沒多留意的臉孔，經警方通報刊登他的照片後，掀起網友的熱議和瘋傳。

看看相片裡的米克斯，湛藍的瞳孔與稜角分明的臉頰，冷酷又有型，平頭與鬍渣更襯托他孤傲的神情，於是一票姊姊妹妹歡唱這是愛的容顏，24小時內，米克斯的照片獲得2萬多個讚與推。

有人氣就有票房，也就有星探出沒，據說時尚品牌Versace和Giorgio Armani看了他的照片也驚為天人，但是腦筋動得快的經紀公司Blaze Models，則是心動且立刻展開行動，替他付110萬美元保釋金後簽了經紀約。

好萊塢知名經紀人羅德里格斯（Gina Rodriguez），曾分析他的身價說，如果米克斯有機會轉伸展台發展，預估每月至少可以賺3000到1萬美元不等。

紐約時尚週最近揭開序幕，出獄後的米克斯褪去囚服，走到伸展台，俊俏的面容依舊，立體又層次分明的胸肌與腹肌，更是讓女性看了腎上腺素飆高。

包括流行天后瑪丹娜還有社交名模希爾頓，那晚都坐在台下，近距離目睹這時尚界浪子男模的風采。

不過難能可貴的，米克斯並沒有因此迷失，雖然也難免開豪車、住豪宅享受人生，卻仍共同與三個孩子和牽手共度美滿家庭生活，令人刮目相看。

米克斯從罪犯到時尚的發跡之路，難以定義這是浪子回頭還是誤打誤撞的好運，不過關鍵是當浪頭來臨時，能否抓住千載難逢的時機，迎浪而上邁向高峰。1060225

(中央社)