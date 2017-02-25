新片看板 愛國者行動尬守護者聯盟
改編美國波士頓馬拉松爆炸案的「愛國者行動」，迎戰俄羅斯超級英雄電影「守護者聯盟」、改編暢銷小說的「為了與你相遇」，以及金獎影后娜塔莉波曼主演「第一夫人的秘密」。
1.愛國者行動（Patriot's Day）是導演彼得柏格（Peter Berg）執導，好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）、凱文貝肯（Kevin Bacon）、J.K.西蒙斯（J.K. Simmons）主演。改編2013年美國波士頓馬拉松爆炸案，重現分秒必爭的全美最大搜捕行動，102小時動用2500名警力，全城封鎖找出炸彈主使者。
2.守護者聯盟（Guardians）是俄羅斯影史首部超級英雄電影，耗資億萬打造，費時1年後製特效。描述冷戰時期，祕密組織「愛國者」透過改造DNA，創造一群擁有超能力的超級英雄「岩魔」、「熊霸」、「可汗」及「水靈」，在全球陷入危急存亡關鍵時刻，超級英雄將再度挺身捍衛國家。
3.為了與你相遇（A Dog's Purpose）改編同名暢銷小說，瑞典導演雷瑟霍斯楚（Lasse Hallstrom）執導，從狗的角度看世界，描述一隻忠狗歷經4次輪迴冒險，每次生離死別，讓牠有新的學習與成長，教導人類如何笑和愛，尋找到牠存在的真正意義與使命。
4.第一夫人的秘密（Jackie）改編真人實事，奧斯卡金像獎影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）主演，入圍第89屆奧斯卡金像獎最佳女主角。描述「甘迺迪遇刺案」背後，以獨特視角探索美國前第一夫人「賈姬」賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy），從人人稱羨的總統夫人，淪為一無所有的寡婦，揭開賈姬神秘面紗。1060225
(中央社)
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