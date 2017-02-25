川普宣示將大規模全面擴軍

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美國總統川普今天承諾，將對已經很龐大的軍力進行歷史性的擴軍，不過，他也說，希望永遠不需要使用到。

法新社報導，川普告訴在華府郊外舉行的美國保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference）：「我們將為我們敬愛的軍方要求大規模的預算，我們也將大幅提升全面軍事能力。」

他說：「攻擊、防禦，每一方面。較以往更大、更好和更強，但希望我們永遠不必要使用。」

川普上個月簽署了一項行政命令，開始增加美國武裝部隊的規模，承諾提供五角大廈新戰機、軍艦和更多的資源。

這項命令並未提供細節，但川普在競選期間和最近數週申明，他希望增加軍隊人數、艦隊和戰機。

最近數週，美軍高級將領一直在抱怨人員和裝備不足，對士氣和戰備構成威脅。

川普說：「鄉親父老，沒有人將敢惹我們，沒有人。這將是美國歷史上最大的擴軍行動。」

他說：「沒有人敢再質疑我們的軍事能力。」

他接著說：「我們相信以實力帶來和平，我們將擁有這種實力。」

美軍現役部隊有130萬人，年度預算超過6000億美元。（譯者：中央社簡長盛）1060225

(中央社)