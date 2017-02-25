英發表對港報告 陸深夜回應：外國無權干涉

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大陸外交部針對英國發表香港問題半年報告，在24日深夜回應表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉，要求英國不要發表有關報告。

大陸外交部發言人耿爽就英國發表《香港問題半年報告》表示， 香港回歸20年來，中國中央政府全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，全力支援行政長官和特區政府依法施政。香港將繼續保持繁榮穩定，香港居民依法享有充分的權利和自由。

耿爽說， 香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉。英國政府在香港回歸後定期發表所謂《香港問題半年報告》，我們一貫堅決反對。我們要求英方不要發表有關報告，停止干預香港事務。

(旺報)