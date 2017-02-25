小賈尿褲子 嘴硬說超帥

小賈斯汀糗尿褲子。（圖／取自Instagram）

小賈斯汀向來舉止瘋狂，但還是有一大票粉絲迷戀他的狂放不羈，而許多狗仔就愛拍他的街拍，沒想到近日他被捕獲一張尿褲子照，但小賈一點都不覺尷尬，甚至自po文，強調沒尿過褲子，就稱不上帥！

小賈最近上街，被發現尿褲子的糗樣，但隨後他在網上po出亞當山德勒早年的《阿呆上學府》劇照，裡頭他也是尿褲子，小賈就笑稱「你不尿過褲子，就稱不上帥！」被網友虧他是嘴硬，還有人推測他應該是小便時沒握好，或是沒有特別清潔，才會沾到尿漬。

(中時電子報)