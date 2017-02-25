NBA》力挺麥基嗆俠客 杜蘭特：警察怎能威脅平民
眼見勇士隊友麥基跟「俠客」歐尼爾因為《五大冏》節目隔空互嗆，杜蘭特選擇跳出來力挺隊友，口氣也說得很嗆辣，「我不認為警察(歐尼爾當過名譽警察)可以那樣威脅平民，歐尼爾只是塊頭比較大，根本沒什麼技巧！」
由於麥基是歐尼爾《五大冏》節目的常客，先前歐尼爾又作搞笑影片嘲諷麥基，引發麥基在社群媒體直嗆歐尼爾，歐尼爾也不甘示弱回應，兩人除了互飆粗話，歐尼爾甚至嘲笑麥基只會因為《五大冏》而被球迷記住。
對於歐尼爾的言論，杜蘭特25日練球時不禁回嗆，「歐尼爾的罰球很爛，也會不小心扣不進，罰球出現籃外空心，他在禁區外面幾乎無法投籃，儘管他比不少人還要大支，也更強壯，他仍是不錯的球員，但他也有缺點。」
「《五大冏》這節目很有趣，但當你一次又一次發布那種影片，然後有人不同意你，你就可以威脅別人嗎？」杜蘭特說，「我會支持我的兄弟，每次都會支持麥基，他工作相當努力，也跟其他隊友做一樣多的事，他只想被尊重。」
(中時電子報)
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