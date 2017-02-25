靜宜大學獲教育部補助 學生出國研修金額全國第一

靜宜大學參加台中大學博覽會中，以積極推動國際教育的優異成績，成為青年學子入學的優先選擇！（陳世宗攝）

面對全球化的趨勢，靜宜大學參加台中大學博覽會中，以積極推動國際教育的優異成績獲得青年學子的關注！該校不僅榮獲105年教育部「學海飛颺」及「學海惜珠」計畫補助出國研修金額全國第一；在雜誌最新「國際與兩岸交換學生能量」調查中，多項評比在全國大學校院皆名列前茅。

校長唐傳義表示，靜宜透過「411遊留學計畫」，鼓勵學生出國交換研修，並歡迎國際生到靜宜學習，讓教學、就業與世界無縫接軌。

今年2月份出刊的Cheers快樂工作人雜誌「最佳大學指南」，針對全國大學校院進行104學年度國際與兩岸交換學生能量調查，靜宜在「外國交換學生能量」勇奪綜合型私立大學第一；「赴海外交換之台灣學生能量」獲得全國第五名，表現亮眼，其他項目也名列前茅！

靜宜透過多元管道推動教育國際化，包括「411遊留學計畫」，讓學生在大學4年間，至少寒暑假出國遊學1次、留學當交換生1次，成為深具國際觀的全方位大學生。

靜宜大學是全台唯一加入ISEP國際學生交換計畫的學校，只需繳交靜宜大學的學費和膳宿費，就可以到全世界700多所國際姊妹學校遊留學，大幅降低出國遊留學的經濟負擔。

「國際靜宜、世界學習！」唐傳義說，靜宜主動爭取海外實習單位，讓學生在海外實習中與國際就業無縫接軌。無法到國外遊留學的學生，校方也積極吸引各國交換生進入靜宜，105年境外生達2100多人，透過交流互動也可達到國際化教育效果；104學年度並提供超過6400萬元獎助學金與大量校內工讀機會，協助經濟弱勢學生就學。

讓經濟能力有限的學生，亦能翻轉未來！靜宜102年全國首創「類繁星」入學方案，106學年度全校共錄取346個名額，考生只需高中在校成績達前50％，憑學測成績就可提出申請；各系針對特定學科還有加重百分比計分，協助擅長特定科目學生具申請優勢。

(中時)