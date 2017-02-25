潘武雄挑戰千安百轟 鼓勵病友肯定自我
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊球員潘武雄出席公益活動，談到本季目標「千安百轟」，也以自身傷痛經驗鼓勵病友，「保持樂觀、開放的心態，無懼地肯定自我」。
血友病友棒球體驗營由統一獅與高雄榮民總醫院血友病中心合辦，統一獅球員羅錦龍、潘武雄指導棒球技巧，讓先天性凝血因子不足而造成凝血異常病友，也能享受運動樂趣。
35歲的潘武雄職棒生涯邁入第12年，多次歷經傷痛又重回球場，這段經驗讓他學到，比賽前要做好暖身、所有預防性措施，抱持「一旦踏上球場就會全力以赴、專注當下」。
新球季目標，潘武雄生涯11個球季累計909支安打、84支全壘打，本季將向「千安百轟」里程碑叩關，也希望挑戰單季百場出賽。
潘武雄以統一獅新口號「No Fear 無懼」勉勵病友，用更樂觀、開放心態，無懼地肯定自我，創造屬於自己的傳奇。
生涯歷經3次開刀的羅錦龍也分享經驗說，「無法打球的日子，心理容易比較封閉，但是由於懷著對棒球的熱愛以及身邊親友的支持，我選擇積極接受治療與努力復健，重返球場後的每一刻都更加感恩開心」。
羅錦龍鼓勵病友，正向面對生命中挫折，樂於接受他人鼓舞，打開心胸追求屬於自己的精彩人生。1060225
(中央社)
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