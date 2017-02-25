台灣第一人 江奕勳入圍LVMH設計師獎

我要評比

台灣設計師江奕勳在倫敦時裝週推出2017秋冬裝引發關注後，現又傳出入圍路威酩軒集團（LVMH）新生代設計師大獎，成為首位入圍的台灣設計師。

江奕勳自創品牌「ANGUS CHIANG」上週發表2017秋冬裝，以1990年代偶像羅百吉為發想，融入校服與1990年代色彩，在毛料上織入畢業時給予朋友的祝福與玩笑用語，諸如「馬到成功」、「一帆風順」等，還讓模特兒拎著珍珠奶茶走秀，重現當年學生文化，引發討論。

法國精品集團LVMH舉辦的新生代時尚設計師大獎（LVMH Prize for Young Fashion Designers） 今年邁入第4屆，23日公布入圍名單，從來自90國、1200多組設計師中，選出了21組預選設計師名單，「ANGUS CHIANG」赫然上榜。

對於入圍，江奕勳受訪表示，心情相當緊張，尤其是將要看到陣容豪華的陪審團更是緊張，但也很高興努力這麼久終於被看見。

在LVMH新生代時尚設計師大獎的官網上，有個統計歷屆入圍者人數的地圖，由於今年江奕勳的入圍，台灣終於破蛋，出現了小小的「1」。

LVMH集團副總裁阿爾諾（Delphine Arnault）率領評審團，她表示，「2017年，我們選出21組設計師，分別來自澳洲、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、日本、韓國、紐西蘭、俄羅斯、西班牙、台灣、土耳其、英國，以及美國。」其中10組設計男裝、9組女裝，2組設計作品男女兼宜。

阿爾諾指出，設計師將於3月2日、3日齊聚巴黎，向評審團展示作品，接受評選。21組設計師的作品，關鍵字就是「大膽」。21組設計師將與45名國際時尚界專家會面，選出8組最終入圍決賽，並於6月16日在路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）頒獎。

LVMH新生代設計師大獎的12名評審團陣容相當豪華，包括Loewe創意總監安德森（J.W Anderson）、LV創意總監蓋奇耶（Nicolas Ghesquiere）、美國設計師馬克雅可布（Marc Jacobs）、Dior創意總監葛拉齊亞（Maria Grazia Chiuri）、Fendi創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、Givenchy創意總監Riccardo Tisci、LVHM集團總裁魯塞（Pierre-Yves Roussel）等人。

LVMH新生代時尚設計師大獎參加條件是至少發表過2系列作品，設計師年齡低於40歲，優勝者將可贏得30萬歐元（約新台幣990萬元）獎金，並可得到LVMH集團1年的全方面支持。1060225

(中央社)