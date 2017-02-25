開南成首所與總統府產學合作的大學
「圓夢助學、情暖學子！」開南大學在台中大學博覽會中，推出早鳥獎學金1萬2000元，繁星推薦一律8萬元加上免費住宿1年，第一志願8萬元獎學金等優惠；學測或指考成績優異最高320萬元，吸引青年學子的矚目，開南是全國第一所與總統府產學合作的大學。
桃園市蘆竹區的開南大學鄰近桃園國際機場。昔名為開南管理學院於2000年設立，2006年改名迄今，與日本多所大學交流頻繁，姊妹校逾40所私校第一；該校致力發展成為一所以教學研究與培養學生就業職能為重心的大學。
校長梁榮輝表示，開南大學一向鼓勵學生參與社會服務，更積極創造眾多校外實作和實習的機會給學生。該校的「觀光與餐飲旅館學系導覽解說實習計畫」，就是希望學生能將所學，實踐到真實的工作環境，為社會進一份心力。
開南學務長李汾陽、觀光院呂世通院長和陳桓敦主任，日前率領學生參觀總統府，由總統府第三局局李南陽、南向辦公室參事陳寬享等人負責接待。選送5位大三生駐府實習接待導覽技巧後就上線，將來每週一、三、五，總統府都會見到開南大學的學生。
開南學生用微笑熱情來服務和接待參觀民眾，此計畫每學期均會選送學生，以半年至一年為期前往總統府合作實習；新任南向辦公室陳寬享參事也與開大人員討論政府的南向政策，允諾協助該校海青班海外招生事宜。
開南大學棒球隊參加「105學年全國大專校院UBL棒球錦標賽」，奪下105學年大專盃冠軍獎座。由鄭文燦市長公開表揚桃園子弟兵的優秀成績，並致贈「棒壇之光」恭賀木匾，期許開南大學棒球隊繼續努力，續攀高峰。
(中時)
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