照片為證！武之璋：國府接收台灣非派乞丐兵

二戰結束後後，國府派來接收台灣的部隊軍官。(圖/武之璋先生提供)

當時派遣來台的國軍的在港口列隊，軍容算是整齊。(圖/武之璋先生提供)

適逢二二八事件70周年，文史專家武之璋昨(24日)表示，綠營長期誣指台灣光復後，國府派來接收台灣的部隊是所謂乞丐兵。但現有資料照片佐證，當時的部隊著新式軍服，軍容也很整齊，並非如綠營的偏頗史觀所言那樣。

據港媒中評社訊，武之璋昨天在台北舉辦新書發表會，對於著作《二二八的真相與謊言》做了些簡單介紹，也在現場與讀者互動並分享觀點。他指出，民進黨為了奪權，長期散播扭曲的歷史觀，誤導大眾對二二八事件的認知，關於當時的國軍形象描述就是一個很好例子。

武之璋說，綠營史觀流行一種論調，常說台灣在二戰結束後滿，懷欣喜地迎接國軍的到來，結果盼到的卻是衣衫襤褸、紀律敗壞，有如叫化子一般的乞丐兵，讓當時的台灣民眾相當失望。然而，事實並非如此！

武之璋提出幾張照片佐證，從照片看來，當時在港口的國軍官兵不僅列隊整齊，穿著與裝備也一樣不少。他強調，這些照片都是在美國國家圖書館蒐集到的，是當時協助國府來台的美軍所拍攝，因此不可能是國民黨捏造的產物。

武之璋表示，照片裡的部隊就是國軍第70軍、第62軍，這些執行接收台灣工作的士兵都是穿上新式軍服，他們在抵台前也都接受過短期訓練，對台灣的風土民情與台語有初步瞭解。

(中時電子報)