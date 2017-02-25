清華機器人現身大博會 教考生推甄技巧
2017大學校院博覽會於台中市「中時工商國際會展中心」登場，今年清華大學新增竹師教育學院及藝術學院等9個學系，除安排各系所教師、學長姐與高中生對談；特別利用複合式機器人動態展示，協助考生及家長更了解清華學系，及如何準備個人申請第二階段甄選內容。
清華大學教務長戴念華表示，合校後清華學系領域更多元，獎學金也祭出新方案，今年入學竹師教育學院新生，只要學測總級分達頂標62級分且經錄取入學者，不限名額，每人每年可領10萬元獎學金；若符續領條件，4年下來就有40萬元。
清華也提供滿級分的新生，每人10萬元及免學雜費的獎助，入學後若成績符條件，皆可續領。清華校友金聯舫先生也捐贈獎學金給經各系推薦、學測成績在74級分以上的新生，每人10萬元，希望鼓勵優秀學生報考清華。
戴念華指出，清華除獎勵成績優秀學生外，自102學年度起提出旭日招生計畫，幫助弱勢學生進入清華大學。今年旭日招生分為3組共提供33個名額，分別為甲組（人社、科管、教育）13名、乙組（理工、生科、原科）13名、丙組（電資、動機）7名，這3組錄取生入學，每人每年可獲10萬元獎學金（若符條件可續領最多4年），協助經濟弱勢學生安心就學。
動機系學生組成DIT Robotics團隊，以「複合式機械人」為主題，介紹清華賽車工廠團隊、實作影片及清華校園環境；資工系也以有趣的程式設計軟體，解說並實際操作，說明資工領域除了寫程式之外，還有什麼有趣的技能可以學習。
(中時)
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