慈大低師生比 應屆畢業生高度關注
慈濟大學位於花蓮市，以醫學院聞名，由佛教慈濟慈善事業基金會捐助設立，因對校補助及捐贈收入較一般大學高，使其辦學經費充裕，在大學博覽會參展期間，受到應屆畢業生高度關注，期能開創入學新高。
證嚴法師經長期奔走，於1994年成立慈濟醫學院，6年後改名「慈濟大學」，同時設立附屬中學與實驗國民小學，成為一所具備幼稚園、小學、中學、大學、碩博士班的完整教育體系的完全化教育大學，實踐以「慈悲喜捨」為辦學理念。
慈濟大學學門發展主軸明確，即醫學、社會人文、教育傳播四大領域，在台灣各具其影響力，尤以傳播學系擁有全台唯一的「大愛電視」教學見實習系所。於95、96學年度獲教育部「重要特色領域人才培育改進計畫」近3千萬元補助，總額在33所獲款大學中排名第8。
慈大也是全台少數低師生比（1：10）的大學，校方指出，該校聘任的教師資歷符合教育部的質量指標，為提昇教師教學技能，設有「教師發展暨教學資源中心」，精進教師教學方法，提升學生的學習績效。
慈大與全球近50所大學簽訂為姊妹校，包括大陸名校北大、交大、中山；港澳名校港大、東南亞名校馬來亞大學、朱拉隆功大學；芬蘭名校赫爾辛基大學；瑞典名校哈爾姆斯塔德大學 ，遍及亞洲、歐洲、美洲、澳洲，相互提供教師或學生出國進行學術訪問或短期進修機會，並設有慈大獎助學金，協助學生出國深造。
(中時)
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