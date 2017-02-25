萬能科技大學培育航空菁英

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萬能科技大學標榜桃園首席學府，辦學績效超群。（王文吉攝）

創校45年的萬能科技大學坐落於桃園航空城內，擁有地利之便，積極朝觀光餐旅暨管理、創意設計與航空光機電產業發展；甫成立「航空科技中心」，培育航空精密製造、檢測與修護技術及光機電整合技術人才，成為台灣培養航空產業人才的專業科技大學。

萬能科技大學以「國立收費、國立品質、實習就業、全國第一」為辦學特色，校方為吸引菁英學生，祭出菁英獎助學金計畫，凡統測加權分數500分以上，以甄選入學、聯合登記分發或經由繁星計畫入學者，可獲得40萬元獎助學金。

面對「少子化」衝擊，萬能科大辦學獲學生及家長肯定，105學年度全校招生達成率在桃園地區科技大學中名列第一，學生人數大幅成長再創新高。校長莊暢表示，萬能科大為全國唯一與桃園的雙引擎計畫「亞洲矽谷計畫」和「桃園航空城計畫」接軌的私立科技大學。

萬能科技大學積極與航空城廠商聯手合作，培育具國際觀、外語能力及專業知識國際證照的菁英，爭取航務、空勤、空廚、空港、飛修、空服與機師等月薪50K到200K，且國際能見度高的就業機會。

最近萬能科大鄰近的機場捷運通車，配合亞洲矽谷計畫啟動，校區附近工商鼎盛，科技人才供不應求，校方成立「矽谷智慧研發中心」，配合政府「工業4.0」與「創客」的創新趨勢，建立「產官學策略聯盟平台」致力於培育產業精英經建人才，以提升國際就業競爭力。

(中時)