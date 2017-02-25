札幌亞冬運 動漫女神雪初音當形象大使
札幌亞洲冬季運動會19日至26日進行，形象大使除了清水宏保和淺田舞兩位滑冰名將，在札幌雪祭「誕生」的動漫女神雪初音也是大使之一，希望向國際介紹自己的故鄉。
2017年第8屆札幌亞洲冬季運動會，中華代表團參加7種運動，共有10名教練、41名選手參賽，是中華代表團參賽以來最大團。
清水宏保是出身北海道帶廣的競速滑冰名將，帶廣這次也有舉行亞冬運比賽。他曾在1998年長野冬季奧運榮獲1金1銅、2002年鹽湖城冬季奧運拿下銀牌，而淺田舞和妹妹淺田真央都是人氣相當高的花式滑冰選手。
虛擬人物雪初音當初是虛擬電子歌手初音未來衍生的二次創作角色之一，雪初音在2010年札幌雪祭中誕生，潔白無瑕的形象，還有一雙藍色的大眼睛，深受大家喜愛，而她每年的造型都是公開徵募。
日本動漫影響力遍佈全球，也擅用動漫人物宣傳，例如2020年奧運在東京舉行，2016年里約奧運閉幕式上，日本首相安倍晉三刻意化身電玩主角瑪利歐，相約東京再見，讓大家印象深刻。
這次亞冬運由雪初音擔任形象大使，工作人員和當地民眾表示，除了行銷當地文化特色，也更貼近大家的生活，拉近距離。1060225
(中央社)
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