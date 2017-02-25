愛是您愛是我續集 艾瑪湯普遜將缺席

愛情喜劇片「愛是您愛是我」（Love Actually）上映14年之後，將推出片長僅10分鐘的特別續集，但當年演出陣容之一的英國女星艾瑪湯普遜，則確定不會在續集中現身。

2003年推出的「愛是您愛是我」，演員陣容相當龐大，包括休葛蘭（Hugh Grant）、柯林弗斯（Colin Firth）、艾瑪湯普遜（Emma Thompson）、連恩尼遜（Liam Neeson）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、馬丁費里曼（Martin Freeman）以及比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）等，上映之後佳評如潮，累計全球票房總收入達2億4690萬美元。

睽違14年之後，「愛是您愛是我」將推出續集，消息傳出讓不少影迷雀躍不已。片長僅10分鐘的續集是配合「 喜劇救援組織」（Comic Relief ）的慈善表演，3月24日訂於英國播出。

艾瑪湯普遜本週接受英國「新聞協會」（Press Association）訪問時說，由於當年在片中與她一起飾演夫妻的英國男星艾倫瑞克曼（Alan Rickman）已經辭世，她無法想像自己一個人重返續集唱獨腳戲的情景，因此決定不參加續集演出。

曾在「哈利波特」系列電影當中飾演「石內卜教授」的艾倫瑞克曼，2016年1月因癌症辭世，享壽69歲。

艾倫瑞克曼與艾瑪湯普遜不但曾在「愛是您愛是我」飾演夫妻，在「哈利波特」以及旅美導演李安執導的「理性與感性」（Sense and Sensibility）片中，也曾經同台合作。

艾瑪湯普遜在「新聞協會」的訪問時說，「愛是您愛是我」導演兼編劇柯蒂斯（Richard Curtis）寫信跟她說：「親愛的，因為艾倫瑞克曼的關係，我們的劇本沒辦法幫妳安排任何戲份。」

這位女星說，她回信表示：「當然，如果我的角色出現，那會是很悲傷的。」

她也說，艾倫瑞克曼是大家的好朋友，過世才剛滿一年，「我們想了又想，考慮很久，大家覺得在這個時間點觸碰這個話題很不好，因此我的角色不在續集出現，是個正確的決定。」1060225

(中央社)