浩子PO妻女照感性喊話 竟遭阿翔神回吐槽
浩角翔起的浩子暫時告別演藝圈一年，為了就是帶妻女環遊世界，也常在粉絲專業分享旅遊的趣事，日前他PO出一張妻女牽手過馬路的照片，並附上一段感人的文字，未料卻被阿翔神吐槽，讓網友直呼感性氛圍全沒了。
浩子在官方臉書分享流浪生活的札記，照片是老婆與女兒牽手走路的照片，這情景讓浩子有感而發寫道「孩子，你長大以後，也會牽著我們過馬路嗎」，但是照片因為手震拍得相當模糊，只能勉強看出兩人身形，這也讓阿翔逮到機會神吐槽「我看你先到路邊牽你喝醉的爸爸回家好了」。
對於阿翔的神回覆，也讓網友直呼太搞笑了，更表示難得營造出來的溫馨父女情，竟被一句話弄得徹底樓歪，但也有人直呼「所以他需要你一直在旁邊，至少你可以幫他拍張好照片」，短短一句話道出粉絲期盼兩人再度合體的心願。
(中時電子報)
關鍵字：浩角翔起
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