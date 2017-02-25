浩子PO妻女照感性喊話 竟遭阿翔神回吐槽

浩角翔起暫別螢光幕一年，讓粉絲直呼不捨。(圖/浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁)

浩角翔起的浩子暫時告別演藝圈一年，為了就是帶妻女環遊世界，也常在粉絲專業分享旅遊的趣事，日前他PO出一張妻女牽手過馬路的照片，並附上一段感人的文字，未料卻被阿翔神吐槽，讓網友直呼感性氛圍全沒了。

浩角翔起出道多年屢爆不合傳聞。(圖/本報系資料照)

浩子在官方臉書分享流浪生活的札記，照片是老婆與女兒牽手走路的照片，這情景讓浩子有感而發寫道「孩子，你長大以後，也會牽著我們過馬路嗎」，但是照片因為手震拍得相當模糊，只能勉強看出兩人身形，這也讓阿翔逮到機會神吐槽「我看你先到路邊牽你喝醉的爸爸回家好了」。

對於阿翔的神回覆，也讓網友直呼太搞笑了，更表示難得營造出來的溫馨父女情，竟被一句話弄得徹底樓歪，但也有人直呼「所以他需要你一直在旁邊，至少你可以幫他拍張好照片」，短短一句話道出粉絲期盼兩人再度合體的心願。

(中時電子報)