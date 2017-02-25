北市晶華酒店凌晨火警 疏散上百名房客

我要評比

台北市政府消防局今天凌晨3時左右獲報，晶華酒店火警，派遣人車到場並疏散房客，除有人些微嗆傷，其他都無大礙，初判起火點在地下1樓店面倉庫，詳細起火原因待查。

火災驚醒上百名房客，不少人匆匆穿著單薄衣物就趕緊逃命，有人則因濃煙過大，在房間等待消防人員救援。

消防局表示，起火時間在半夜，趕緊通知飯店疏散人員，隨後入內滅火，火勢1小時左右控制，清查發現起火點在飯店地下1樓店面倉庫，裡面有許多商品已燒毀，損失金額仍需店家評估。

至於起火原因是人為縱火或電線走火等情形，仍須進一步釐清。1060225

(中央社)