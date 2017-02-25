健行科大深耕技職教育 與友校共享師資開放跨校選修

健行科技大學訓練學操作運用空拍機，並規劃相關研發課程。（王文吉攝）

健行科技大學學生展示自行研發的空拍機、VR裝置。（王文吉攝）

位於桃園中壢的健行科技大學設有4個學院、16個學系，每年均投注大筆經費於基礎軟硬體設備的整修與更新外，也建設新穎的11層教學大樓，整建運動操場及地下二層的汽機車停車場，並且透過申請教育部技職再造計畫及獎補助款，提升教學設備，打造舒適且優良的學習環境。

校長李大偉表示，近年在電子、電機、機械、資工、多媒體設計領域，申請技職再造計畫補助計7000萬元，在獎補助款方面，104年度獲得5100萬元，為所有私立科大中排名第9，這些經費對學校之設備質量的提昇有極大的助益。

健行科大的辦學成果卓著，連年獲教育部教學卓越獎勵計畫的榮耀，累積金額超過3億6千萬元；最近一次教育部科技大學評鑑，所有科系通過評鑑，105年教育部獎補助款排名全國科大第9，更培育出榮獲全國10大傑出青年以及總統教育獎的學生。

桃園中壢區設立有7所大學院校，是全國受高等教育人數最密集的都市之一，而健行科技大學與國立中央大學、中原大學，在學術研究方面有密切的合作，且共同開設遠距教學課程。

其中，健行科技大學與中原大學締結有合作夥伴關係，兩校間之學生可免費跨校選修對方課程、學程，雙方學分、學程互相承認，俾使兩校師資、設備等教學資源能夠有效整合。

(中時)