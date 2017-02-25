MLB》有影 超級怪力男 驚動大聯盟

洋基新秀賈吉，去年升上大聯盟，出賽27場，敲出4轟。（美聯社資料照）

若不是計分板擋住，球（黃框處）將飛得更遠。（翻攝大聯盟官網）

洋基怪力男賈吉，登上大聯盟官網。（翻攝大聯盟官網）

(10:10更新照片 補充賈吉3A成績)你可能要記住這個名字，賈吉(Aaron Judge)，洋基24歲新秀外野手！他今天敲出一發特大號全壘打，被大聯盟官網以頭條新聞報導。

美國大聯盟熱身賽今開打，第一天就有驚喜，賈吉面對左投E.賈西亞(Elniery Garcia)，相中一顆93英哩的速球，一棒扛到中左外野的全壘打牆外，直擊計分板，若不是計分板擋住，球將飛得更遠。

賈吉2013年被洋基在首輪第32順位選中，身高201公分、體重124公斤，體型壯碩；2015年名列大聯盟百大新秀第69名。去年升上大聯盟，出賽27場，敲出4轟；上季在小聯盟3A，出賽93場，繳出19發全壘打、65打點，打擊率2成70。

(中時電子報)