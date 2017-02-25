填資料射飛鏢 志光補習班人氣高

我要評比

志光補習班的攤位上擺放各種國考、軍警校招生資料，提供考生諮詢(林欣儀攝)

被稱為公職考試「最佳人氣品牌」的志光教育科技集團，這次也在「2017大學博覽會」設攤，祭出填資料、射飛鏢送獎品活動，吸引不少年輕學子來挑戰，場中更提供警專、警大或軍校、國考等各種資料，盼幫助學子選擇未來方向。

排隊逐一填寫資料，之後拿起手槍造型的飛鏢、朝著前方鏢靶射擊，包括保溫杯等各種獎品都有機會拿到手，讓考生或家長都忍不住來試試運氣，現場氣氛熱絡。志光補習班指出，景氣不好，近年來詢問警專、警大或國營事業考試的學生增加不少，大博會現場也提供相關資料，吸引考生索取。

秉持回饋 社會理念，每年捐贈大學獎助金、響應關懷弱勢，也積極發展本業、協助學子圓夢，去年更榮獲第13屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」，備受肯定。

志光教育科技集團指出，秉持「志工公職、一生幸福」理念，希望學員都能順利考取公職、完成夢想，也為鼓勵更多青年學子，每年集團都捐贈150至200萬元的大學獎助學金，多年來累積達2000萬元，同時積極關懷弱勢，盼成為育苗的支持者。

經營38年，志光教育科技集團堪稱「幸福公職領航者」，目前推出的產品包含公職考試、國營事業、證照、教職、升學考試5大範圍，這次在大學博覽會中提供校園職涯、國考區試、創業講座等資訊，盼幫助大學生提升專業職能與整體就業競爭力。

(中時)