國軍菁英軍官 招募有志青年
民國88年國防部應國軍人力素質提昇趨勢，成立國軍人才招募專責機構，並於軍種司令部下設四大招募中心，開啟國軍招募單一窗口，其中中區人才招募中心於2017大學博覽會現場，設置「軍事院校專區」，邀請有志青年一同加入國軍行列。
今年軍校正期班及二專班甄選報名將於3月1日起跑，現場提供多項招募簡章，並有各軍種將士官現場提供諮詢服務，包括陸、海、空軍官校、空軍航空技術學院、陸軍專科學校、國防醫學院及國防大學等9所軍事院校，使出渾身解數，讓民眾對軍校有更深一層了解。
此外，106年志願士兵第4梯次即日起至4月6日受理網路暨通信報名，歡迎年滿18歲至32歲以內，高中職以上學校畢業，或具教育部認可之同等學力，或國中畢業具特殊之體能、技能或專長，符合志願士兵體格基準的男女青年，踴躍報考。
軍方指出，考試項目包括智力測驗、口試及體能鑑測等3項。詳細甄選資訊及簡章可逕至國軍人才招募中心志願士兵簡章下載專區下載，或至各地區招募站索取。
為服務有志青年加入情報工作，國防部軍事情報局 將於4月8日上午10時，在台北、台中、高雄等3個地區之國軍英雄館同步舉辦招生說明會，歡迎有理想、有抱負之有志青年前往參加，詳情電洽（02）2356-3180軍事情報局考選會專線。
(中時)
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