印度工程師遭攻擊 父痛心：美國不安全

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美國堪薩斯州爆發印度男子疑遭仇恨犯罪槍殺事件，倖存者之一的父親接受訪問時直指美國不安全，呼籲印度父母別再送孩子去美國。

法新社引用「堪薩斯城星報」（Kansas City Star）報導，這起事件22日晚間發生在堪州堪薩斯市（Kansas City）郊區的1間酒吧。

路透社報導，1名印度工程師遭槍殺身亡，另有兩名男性受傷。51歲白人凶嫌普林頓（Adam Purinton）被控1項預謀一級謀殺罪和2項蓄意預謀一級謀殺罪。聯邦機構今天在調查時認為，偏見是可能的犯罪動機。

這起槍殺案獲得印度媒體廣泛報導，並迅速在社群網絡上引發譴責聲浪，人們高聲質疑美國總統川普在移民與就業上的「美國優先」立場，儼然造成不寬容氛圍。

「哈芬登郵報」（Huffington Post）引述「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，3名受害者其中1人的父親芮迪（Madasani Jaganmohan Reddy）在接受訪問時表示：「川普當上美國總統後，情勢似乎變得非常不好，」「我呼籲所有印度父母別在當前的這種狀況下，再把孩子送去美國。」

芮迪的兒子是在槍擊案中受傷的32歲工程師馬達薩尼（Alok Madasani）。目擊者形容這起事件出於種族動機。

據「堪薩斯城星報」報導，凶嫌開火前對受害者說：「滾出我的國家。」

美國聯邦調查局（FBI）堪薩斯州地區辦公室特別幹員強森（Eric Johnson）表示，FBI正在釐清這起事件是否為仇恨犯罪。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天則表示，任何生命損失都是悲劇，但把這起槍擊事件跟川普的言詞做連結相當荒謬。

這起槍擊案造成32歲印度裔工程師古奇博特拉（Srinivas Kuchibhotla）身亡，馬達薩尼受傷，24歲的葛洛特（Ian Grillot）試圖介入時也受傷。（譯者：中央社許湘欣）1060225

(中央社)