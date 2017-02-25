今年首度出賽 林書豪復出戰金塊

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台北時間今天上午10時將於客場挑戰丹佛金塊隊，籃網台裔球員林書豪可望傷癒復出，這也是他今年首度出賽。

林書豪昨天還特別錄製影片，向球迷闡述期待上場興奮心情。影片中提到，已隨隊到丹佛，他在當地時間晚上11時30分還在看著以前比賽影片，他知道自己已一陣子沒比賽，希望透過看影片幫助自己。

他說，不確定對金塊的比賽能上場多久，總之十分期待。現在身體很健康，可開始打籃球了。

本季轉戰籃網的林書豪兩度因傷缺陣，至今只打了12場比賽，上次出賽是去年12月27日籃網對夏洛特黃蜂隊比賽。

這12場比賽中，林書豪平均每場比賽上場25分鐘，投籃命中率達4成69，外線命中率3成33，平均可得13.9分，在隊上僅次於羅培茲（Brook Lopez），可傳出5.8次助攻、演出1.4次抄截，都排在全隊第1，另可貢獻3.3個籃板。1060225

(中央社)