巴西嘉年華 聖保羅森巴花車遊行登場

我要評比

巴西聖保羅阿年比森巴遊行今晚迎接特別組7所森巴學校的花車遊行表演，為2017年嘉年華狂歡節慶揭開序幕。

今晚的演出內容豐富，內容包括巴西民歌、街頭藝人、寵物和黑聖母阿帕雷西達等。

第1所出場的森巴學校是Tom Maior，讚揚巴西女歌手拉馬柳（Elba Ramalho）、東北人民和內地民歌手。

第2所出場的森巴學校是慶祝成立50年的「快樂青春」（Mocidade Alegre）。

接著出場的是「維拉馬利亞團結者」（Unidos da Vila Maria），在聖保羅大主教管區批准下，將頌揚黑聖母阿帕雷西達顯靈300周年的故事。

第4所出場的森巴學校是「塔度阿貝學院派」（Academicos do Tatuape），表演內容將讚揚非洲大陸。

第5所出場的森巴學校是「忠實的老鷹」（Gavioesda Fiel），將表彰遷移到聖保羅尋求新機會的移民。

接著出場的是「圖古魯維學院派」（Academicos do Tucuruvi），頌揚街頭藝人。

最後出場的是「金鷹」（Aguia de Ouro），嘉年華遊行主題是寵物，展示名流電影和動畫片中的狗主角，捍衛動物福利。1060225

(中央社)