郭明良論文案 教育部科技部還要審
台灣大學教授郭明良涉及違反學術倫理案，台大昨天深夜公布調查結果，解聘2名教授，但未懲處台大校長楊泮池。教育部表示，還會與科技部一同查核。
台大教師評審委員會昨天經超過8小時會議，決議解聘涉案較嚴重的郭明良與教授張正琪，但有論文掛共同作者的楊泮池，教評會同意特別委員會日前結論，認定楊泮池於接受調查論文中任共同作者「合宜」，沒違反學術倫理情事。
教育部高等教育司長李彥儀表示，希望台大盡快送公文到教育部，教育部已邀學者專家組獨立小組，將再查核。
科技部另有一小組調查郭明良案；李彥儀表示，兩部的小組未來將一起討論。
全國教師工會總聯合會副秘書長羅德水表示，楊泮池是台大校長，理應有更嚴格標準，社會各界很難滿意台大教評會決議。
羅德水說，台大教評會是「棄車保帥」，呼籲教育部與科技部還要嚴格審查，不能再重重舉起、輕輕放下。涉及社會對高等教育的信任，尤其科技部長陳良基曾任台大學術副校長、教育部主管高教的次長等職務，更應嚴謹看待。1060225
(中央社)
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