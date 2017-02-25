坂口杏里拍AV悽慘 見面會90張票賣不完
日本女星坂口良子病逝後，她25歲女兒坂口杏里儘管繼承了千萬日圓遺產，卻也因沉迷牛郎店以及生活豪奢，敗光遺產甚至欠下大筆債務。為了還錢，坂口杏里下海拍AV，但生活還是沒好轉，就連推出新作也是惡評如潮，現在還傳出她辦活動，連90張門票都賣不完。
坂口杏里可說是去年AV界一大矚目新人之一，不過她作品封面很「可口」，真實的場面卻是慘不忍睹，她被批長相不佳又不夠豐滿，宣傳照都是被加工過的。而她還是勇敢推出第二、第三部作品，甚至為了新作品在秋葉原舉辦粉絲見面會，可限量90張票都賣不完，還有近20張票乏人問津；她為了促銷，更喊話粉絲，只要粉絲進場，每個人都能獲的愛的抱抱。
只是這樣消息一出，許多網友對於坂口杏里的下場並沒有太大的同情，尤其先前她還傳出拍AV賺得錢不夠花，甚至和同行借錢上牛郎店、做高級SPA，這樣的生活讓不少人都搖頭。
(中時電子報)
關鍵字：坂口杏里
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