林書豪復出扛先發 上場時間將受控

我要評比

NBA台裔球星林書豪傷癒復出，根據籃網的戰前報導，林書豪將先發出賽，但考量其健康問題，上場時間或許不會太多。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天於客場挑戰丹佛金塊隊，此戰將傷癒復出的林書豪難掩興奮，比賽前晚還觀看球賽影帶到深夜，為復出做足準備。

籃網隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson）在受訪時表示，將會啟用林書豪先發，至於林書豪上場的時間，「我們心裡有數」，艾特金森說。

本季轉戰籃網的林書豪兩度因傷缺陣，至今只打了12場比賽，上次出賽是在2016年12月27日籃網對黃蜂隊的比賽。1060225

(中央社)