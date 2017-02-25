敦睦遠航訓練支隊將啟程 開放參觀

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海軍106年度敦睦遠航訓練支隊將啟程，今天在出航前，由油彈補給艦領軍的艦隊靠泊高雄港，開放供民眾登艦參觀。

106年度敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦、康定級西寧艦及成功級張騫艦組成，上午靠泊高雄港新濱軍用碼頭，現場也有海軍樂儀隊、莒拳隊與海軍軍官學校鼓號樂隊等演出，參訪民眾紛紛以手機獵取戰艦英姿。

敦睦遠航訓練支隊戰艦開放民眾登艦參觀，高雄港為25日到26日；安平港28日到3月1日；馬公港3月3日到4日；台中港3月5日到6日；基隆港3月8日到9日；蘇澳港3月11日到12日；花蓮港3月13日到14日。1060225

(中央社)