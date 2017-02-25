逃亡10多年性侵通緝犯 北投落網

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70歲鄭姓嫌犯因性侵等罪嫌遭通緝，逃亡10多年，昨天從新竹北上探望兒子，被台北市政府警察局北投分局警員眼尖發現，上前盤問確認身分後，逮捕到案。

警方調查，鄭嫌民國94年間涉嫌於台北市東區搭訕多名年輕女子，以自己性無能為藉口誆騙女子物理治療，藉機性侵得逞，但始終逍遙法外。鄭嫌昨天上午11時20分從新竹到台北探望兒子，被警員眼尖發現，當場查獲。

鄭嫌被帶回警局後，經警方確認，鄭嫌為台灣士林地方法院檢察署發布強制性交通緝疑犯，並為北市府警局發布重要查緝專案對象之一，更從96年起，已是3處地院檢察署發布強制性交、偽造文書與妨害性自主通緝犯，目前已移送士檢偵辦。1060225

(中央社)