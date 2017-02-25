翻落10公尺深河床 駕駛昏迷4小時後手機求救

徐姓男子男子撞擊槽化島及護欄後墜後龍溪橋下河床，消防人員緊急救援送醫。（陳慶居翻攝）

由於撞擊力道大，後龍溪橋護欄向外崩裂，物品散落車道。（陳慶居攝）

徐姓男子駕車先撞上槽化島，反光柱被連根拔起。（陳慶居攝）

徐姓男子25日凌晨駕休旅車行經台1線苗栗縣後龍南下路段，疑天雨路滑加上行車不慎，過彎時先衝撞槽化島將反光柱連根拔起，車子彈飛再撞上後龍溪橋頭護欄，隨後翻落近10公尺深的河床，徐男腹部出血、頭部撕裂傷，緊急手術搶救，尚未脫險，警方調查肇事原因中。

25歲的徐姓駕駛上午7點半以手機向消防局求救，自稱凌晨3點半左右，開車翻落後龍溪橋下河床，必須救護車救援，但消防人員到現場搜尋未發現，回撥電話才確認其受困地點，順利救援脫困，初步發現其頭部嚴重撕裂傷，但腹部嚴重內出血，仍由苗栗醫院急救中。警方研判他可能受傷昏迷，因此隔3、4小時才報案。

警方初步調查，徐男是開他母親的休旅車，沿台1線南下到後龍溪橋前的彎道，過彎時撞到右側槽化島，車子彈飛撞擊橋頭的護欄後，翻落河床，車窗玫瑰破裂，右前輪幾乎斷裂。從護欄被撞出現崩裂情形來看，撞擊力道不小。

(中時)